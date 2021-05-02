وزير الزراعة: حصاد 1.2 مليون فدان قمح.. وتوريد مليون طن

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي حصاد محصول القمح بلغ حتى الآن 1.2 مليون فدان، وورد حوالي مليون طن لوزارة التموين.

وأشاد «القصير» بجهود المزراعين، قائلا إن إنتاجية القمح هذا العام مبشرة بالخير، نتيجة لتطبيق الممارسات الزراعية والتقاوي الجيدة، مع الالتزام بالتوصيات الفنية التي أصدرتها الوزارة بصفة دورية، بالإضافة إلى التواجد الميداني مع المزارعين لحل المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع.

‏ويتابع وزير الزراعة حصاد القمح على مدار الساعة مع قطاعات الوزارة المختلفة. ‏