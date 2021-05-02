لجنة حراسة العلميين تبدأ تحصيل 90 مليون جنيه اشتراكات الأعضاء المتأخرة

قال الكيميائي صلاح النادي، عضو اللجنة العامة للحراسة على نقابة العلميين، إن الحارس القضائي واللجنة المعاونة له، قد حرصوا منذ استلامهم مهام عملهم في السابع من أكتوبر الماضي، على ضرورة انتظام دولاب العمل بالنقابة وفروعها على مستوى الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات والأنشطة النقابية للأعضاء وأسرهم رغم ترشيد النفقات، وتنظيم عملية المصروفات.

استلام 13 فرعا للنقابة

وأكد النادي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن فروع النقابة تبلغ 19 فرعا وستة مكاتب بجميع المحافظات تم استلام 13 فرعا وأربع مكاتب، وهي القاهرة بفرعيها في الألفي ومدينة نصر، والإسكندرية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والبحيرة، والغربية، والإسماعيلية، والسويس، والمنيا، والفيوم، وسوهاج، وقنا، وأسوان، و4 مكاتب هي العاشر من رمضان وادفو والأقصر والجيزة، موضحا أنه جاري استلام باقي المقرات.

تطوير فرع الإسكندرية

وأشار النادي إلى أنه تم تطوير فرع النقابة بالإسكندرية باعتباره أكبر فروع النقابة على مستوى الجمهورية، وكذلك إعادة صياغة عقود الاستثمار المتعلقة بتأجير بعض ممتلكات النقابة بفروع الدقهلية والإسماعيلية بما يحقق زيادة موارد النقابة وتحصيل حقوقها لدى الغير، وأنه جارِ اتخاذ إجراءات استمثار مقرات السويس وقنا ودمنهور.

وكشف عضو لجنة الحراسة على نقابة العلميين، عن أنه جارِ إعداد حملة لتحصيل الإشتراكات المتأخرة لدى الأعضاء وبعض جهات العمل، التي تصل إلى أكثر من 90 مليون جنيها، بخلاف الإعداد لتشكيل لجنة تحصيل الدمغات على صعيد الأنشطة.

وأشار صلاح النادي، الذي كان يشغل منصب أمين عام النقابة في المجلس السابق قبل فرض الحراسة، إلى أن كافة الفروع التي تم استلامها تقوم بكافة الأنشطة النقابية والإجتماعية للأعضاء وأسرهم، موضحا أن فرع المنصورة تم عقد أكبر ملتقى لتوظيف شباب الخريجين، شاركت فيه أكثر من 23 شركة وتوفير 300 فرصة عمل حقيقية لشباب العلميين بخلاف 300 فرصة لتدريب شباب الخريجين والطلاب من كليات العلوم والحاسبات والمعلومات.