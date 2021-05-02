جنوب سيناء تستعد لافتتاح 4 محطات تحلية مياه البحر بـ98 مليون دولار

تستعد محافظة جنوب سيناء، لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية الكبرى خلال الفترة المقبلة، ومن أهم هذه المشروعات افتتاح 4 محطات لتحلية مياه البحر، بهدف إنهاء أزمة مياه الشرب بالمحافظة.

قالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من التشطيبات النهائية بعدد 4 محطات تحلية، والتي جرى إنشاؤها على أعلى مستوى، طبقًا للمواصفات والمقاييس الصحية العالمية، بتكلفة تتعدى 98 مليون دولار.

محطات التحلية تضخ نحو 80 ألف متر مكعب يومي

وأوضحت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، في تصريح لها، اليوم الأحد، أن هذه المحطات تضخ نحو 80 ألف متر مكعب يومي، إحدى هذه المحطات بمدينة رأس سدر، والتي ستعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب يومي، لتغذية المدينة بالكامل، والقرى السياحية، وفرع جامعة الملك سلمان.

وتابعت: «محطة أخرى بمدينة أبوزنيمة بطاقة 20 ألف متر مكعب يومي، لتغذية المدينة والمنطقة الصناعية الجديدة، ومحطة بمدينة دهب بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي، والمحطة الأخيرة بمدينة نويبع تعمل بطاقة 15 ألف متر ومكعب يومي.

فلاتر تنقية وطلمات ومباني إدارية بمحطات التحلية

وأشارت إلى أن عمليات الإنشاء بالمحطات تتضمن إقامة مأخذ بحري ومبنى طلمبات للمأخذ البحري، وفلاتر تنقية، ومبنى للتحلية، وغرفة المراقبة والتحكم بنظام الأسكادا، ومعمل مراقبة وضمان جودة، ومبنى للمعالجة النهائية، وعنبر لطلمبات المياه إضافة إلى المباني الإدارية ومبنى سكن العاملين والمهندسين ومخزن وورشة، وخزانات مياه منتجة سعة الخزان الواحد 10 آلاف متر مكعب، ومبنى للمعالجة الابتدائية، وأخر للمحولات والمولدات، ومبنى لخزان الغسيل العكسي.

وأشارت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن هذه المحطات ستقضي نهائيًا على أزمة المياه بتلك المدن، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبنائها.