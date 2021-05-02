رامز جلال ساخرا من حمادة هلال: صايع ومش عاوز يبين.. ومش بيشبع كاشات

وقع الفنان حمادة هلال، ضحية اليوم في برنامج المقالب «رامز عقله طار»، الذي يُعرض على شاشة « إم بي سي مصر»، ويقدمه الفنان رامز جلال، حيث ذكر رامز أنه تجمعه علاقة صداقة بحمادة هلال، «ده أنا عاجنه وخابزه، ياما صعنا مع بعض، حمادة هلال صايع بس مش عاوز يبين».

وأوضح «رامز» أن حمادة هلال أدى أغنية شعبية في بداية حياته «عمل منها خميرة حلوة، ومش بيشبع كاشات»، موجهًا حديثه لحمادة هلال: «إنت ظهورك معانا شرف ليك، بس عاوز أقولك إن اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص».

وعندما سأل الفنان رامز جلال، الروبوت عن حمادة هلال، رد عليه: «كوباية شاي»، فسخر رامز: «الله يخربيتك يا حمادة، الروبوت مش فاكر من تاريخك غير كوباية شاي .. فضحتنا».

برنامج «رامز عقله طار» يعرض يوميا على شاشة «إم بي سي مصر» عقب آذان المغرب، ويستضيف رامز من خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكرة.

ومن ضحايا الحلقات السابقة بالبرنامج الفنان أحمد سعد، اللاعب رمضان صبحي، الراقصة لورديانا ومطرب المهرجانات حمو بيكا، الفنانة دينا محسن «ويزو»، الفنانة ريم مصطفى، النجم الكوميدي محمد هنيدي، الفنان السوري معتصم النهار، الفنان محمد عبدالرحمن «توتا»، الفنانة ملك قورة، الفنان أحمد مالك، الفنانة سمية الخشاب، وآخرون.