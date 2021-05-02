مسلسل «نجيب زاهي زركش» الحلقة 20: يحيي الفخراني مريض كبد

تعرض الفنان يحيي الفخراني بوعكة صحية شديدة خلال أحداث مسلسل «نجيب زاهي زركش» الحلقة 20، وأخبره الطبيب الخاص به بأنه يعاني من مشكلات في الكبد، ويجب أن ينتبه على ذاته خلال الفترة المقبلة.

وقرر «نجيب» الذي جسد دوره الفنان يحيي الفخراني أن ينشر رواية «مسعد» الجديدة، من أجل يحقق له أحلامه في عالم التأليف، وتعجب من أن أكبر دار النشر علمت بروايته الجديدة.

يتناول العمل في إطار درامي، قصة الثري نجيب زاهي زركش، الذي يكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لـ3 شباب محتمل أن يكون ابنه بينهم.

موعد عرض مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 20

يعرض مسلسل نجيب زاهي زركش في موعده الأول بعد الإفطار مباشرة، حيث تعاد الحلقة الجديدة عبر فضائية «ON دراما» في تمام الساعة 7:45 مساءً، بينما تعرض عبر فضائية «dmc» الساعة 9:30 مساءً، فضلًا عن عرضها على منصتي «Watch It» و«شاهد vip».

ويشارك في بطولة المسلسل محمد محمود، هالة فاخر، أنوشكا، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم ورامز أمير

أحداث الحلقات الماضية من مسلسل نجيب زاهي زركش

وحاول نجيب زاهي أن يتعرف على ابنه، ورغم أنه أجرى تحليل DNA، والذي من خلاله خرجت نتيجة ابنه الوحيد، لكنه صمم ألا يطلع عليها، ويتقرب من الأبناء حتى يشعر بالأبوة تدريجيًا، خاصة أنه رفض على مدار السنوات الماضية من عمره الزواج من أحد كي لا ينجب أطفالا.