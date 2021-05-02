«العاملين بالسكة الحديد» تعلن موافقة «النقل» على صرف منحة عيد الفطر

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، برئاسة عبد الفتاح فكري، عن موافقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على طلب النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد بصرف منحة عيد الفطر المبارك.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد خاطبت وزارة النقل بشأن طلب الموافقة على صرف مكافئة للعاملين بهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة للهيئة والعاملين بنظام 55 يوما، بمناسبة عيد الفطر كالمتبعة سنويا، حيث إن هذه المكافآت مدرجة في موازنة الهيئة.

وقامت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، بنشر منشور الموافقة على منحة عيد الفطر وصرفها، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتوجهت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الانفاق، برئاسة عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة، بالشكر إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل.