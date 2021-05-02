ضبط 400 «إطار سيارة» بالإسماعيلية لمنع استخدامهم في حرق دمى اللمبي

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من ضبط أكثر من 400 «إطار سيارة»، قبل استخدامه في حرائق دمى اللمبي في ليلة شم النسيم.

واستهدفت الحملات مناطق «المحطة الجديدة، وشارع عبدالحكيم عامر، وشارع الجعيص بمنطقة الشهداء، والخامسة والحرفي والشيخ زايد»، لضبط إطارات السيارات.

ونجحت حملة أمنية مكبرة في قسم ثان الإسماعيلية برئاسة العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم ثان، والمقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث القسم، من ضبط عدد كبير من الإطارات تجاوز 400 إطار للسيارات.

ويستخدم المواطنون إطارات السيارات في إحراق دمى اللمبي في ليلة شم النسيم في عادة توارثتها الأجيال بعد رحيل الاستعمار الإنجليزي عن مصر.

وقالت مصادر إن الحملات الأمنية مستمرة على مدار الساعات المقبلة، لمنع أي احتفالات ليلية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارا بمنع أي احتفالات نهائيًا، خلال الساعات المقبلة حتى السادسة من صباح الثلاثاء المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتعتبر عادة حرق دمية اللمبي كل عام عادة شعبية سنوية يعكف عليها أهالي منطقة القناة، وتعود إلى حرق دمية شبيهة باللورد اللمبي الحاكم العسكري لمدن القناة خلال فترة الاحتلال الإنجليزي.

وعلى مدار السنوات الماضية، ألغت محافظة الإسماعيلية الاحتفال بحرق دمية اللمبي في شوارع الإسماعيلية، بعد دخول الغاز لمعظم شوارع ومساكن المدينة.