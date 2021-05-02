محمد رحيم يهاجم عمرو مصطفى: عايش في كدبة كبيرة ومصدقها.. الزم حدودك

هاجم الفنان والملحن محمد رحيم على الملحن عمرو مصطفى، بعد أن سخر من عدد كبير من زملائه والمطربين، خلال استضافته في برنامج العرافة، مع الإعلامية بسمة وهبة.

وكتب «رحيم» عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «صديقي عمرو مصطفى شاهدت حلقتك في برنامج العرافه للإعلامية بسمة وهبة، وكان ليا تعليق الحقيقة، شوف يا عمرو أنا ميهمنيش أبدا أنك تبقى عايش في كدبة كبيرة ومصدقها، لكن يهمني أنك متفرضش الكدبه دي على الناس وتحاول تقنع بيها بعض شرائح الجمهور البسيط اللى ميعرفش حاجات كتير عن أسرار وخبايا المهنة بتاعتنا، البلد مليانه مبدعين وعلى أعلى مستوى من الموهبة والدراسة والإبداع، وكل واحد ليه مدرسته وليه تجاربه اللى لازم تحترم وكل واحد شق طريقه بنفسه، وبذل مجهود لا يستهان به».

وأضاف الملحن: «أنت مش من حقك تقلل من حد ولا تحط نفسك فوق حد ولا تغلط في حد من أبناء مهنتك المبدعين، اللي كلهم ناجحين سواء مطربين أو ملحنين، اشتغل وأنت ساكت وألزم حدودك، أنت مش أكتر من ترس في عجلة جوه مصنع جوه مدينة جوه بلد كاملة اسمها بلد الإبداع والفن والحضارة وهوليوود الشرق (مصر)، وأنا كل ما أبدأ معاك صفحه جديدة ترجع تخون الصداقه والعيش والملح وتفاجئني بما هو أفدح من كل مرة».

وأكد محمد رحيم: «قبل كده كتير كنت بسكت وبقول مفيش داعي نكبر الموضوع المرادي أنت بجد زودتها أوي، كفاية غلط في الناس، كفاية سخرية من مجهود الناس، كفاية تعدي على كل الناس اللى شقيت وحفرت في الصخر علشان تكون أساميها، وأنا كنت أتمنى أن الرد ده اسمعه من السيد نقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر أو رئيس جمعيه المؤلفين والملحنين د/مدحت العدل، ولكن كلهم سمعوا إهانه الناس وسكتوا، ورمضان كريم».