أحمد الروسي ينتهي من تسجيل «ليالي» وتعاون مميز مع محمد رحيم

انتهى المطرب الشاب أحمد الروسي، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «ليالي»، من كلمات نسمة نور الدين، وألحان محمد رحيم، ومن توزيع عمر إسماعيل، وتم تسجيل الأغنية في أحد الاستوديوهات بدبي.

وأكد أحمد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأغنية تعتبر مفاجأة بعد غيابه في الوسط الفني وأن تعاونه مع محمد رحيم مميز وأن هناك كيمياء في التعامل بينهما، مشيرا إلى أن الأغنية سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة وأنه لا يخشى من المشاهدات لأن العمل الناجح يثبت نفسه.

وتوزيع رقمي وسوشيال ميديا شركة تاج ميديا ومن المقرر طرح الأغنية عبر جميع المنصات الرقمية ومن المقرر طرحها خلال أيام مع الاحتفال بالعام الجديد.

وتعتبر الأغنية بعد غياب عن الوسط الفني بعد أغنية «كتير عليا» والذي تم طرحها في عام 2013.

يذكر أن نهاية شهر ديسمبر شهد طرح عدد كبير من الأغنيات السنجل الجديد التى سابق كبار النجوم على طرحها ومنها طرح الفنان دياب أغنية يا دماغي، وكان الفنان الكويتي نبيل شعيل قد أصدر أغنيتين إحداهما خليجية والثانية مصرية بعنوان «بقالي سنة»، كما تستعد المطربة التونسية لطيفة تستعد لطرح أغنية خليجية بعنوان «خليني».

وسيصدر خلال الأيام المقبلة ألبومان غنائيان الأول للفنان الكبير عمرو دياب بعنوان «يا أنا يا لأ» وسيتضمن الألبوم 14 أغنية من بينها أغنية «محسود» التى يتعامل فيها مع الشاعر السعودي تركي آل الشيخ، أما الفنان الثاني الذي يستعد لطرح ألبوم غنائي هو «حمزة نمرة» وألبوم مولود سنة 80 يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها استعيذوا وفاضي شوية، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية ويقوم حمزة بطرح أغنية كل أسبوع.