محمد ثروت عن تعاونه مع محمد رحيم وتامر حسين: أنا مؤمن بالشباب

بعد تعاونه الأخير مع الشاعر تامر حسين، والملحن محمد رحيم بأغنية «يا مستعجل على فراقي»، أكد نجم الطرب محمد ثروت أنه مؤمن بدرجة كبيرة بجيل الشباب، ومستعد دائما للتعاون معه، لافتا إلى أن عمله معهم يسعده؛ لأنه في بدايته كشاب لقى دعم أيضا من المطربين الكبار، موضحا أن من قدمه كان المطرب الكبير محمد سلطان، ومن تبني موهبته في تلك الفترة كان كبار ملحنين مصر، على رأسهم المطرب الكبير محمد عبدالوهاب: «وعشان كدا أي شاب يحمل قيمة وموهبة، أنا أقوله أهلا سهلا».

وأضاف «ثروت» خلال لقائه السبت مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن محمد رحيم فنان متميز، وسبق أن التقوا سويا في أعمال كثيرة، «كما كنا نلتقي كفنانون يحبون بعضهم ويغنون سويا، ولكن حين آن الآوان للعمل على تعاون غنائي مشترك، جلس مع نجله وبدأ العمل، وفي النهاية خرج هذا المنتج الغنائي».

وأشار نجم الطرب، إلى أن محمد رحيم سبق وأن قدم ألحانا جميلة متنوعة، وألوانا كثيرة مختلفة من الألحان، لافتا إلى أنه زكي وفاهم، موضحا أن والداته أيضا كشاعرة وقفت إلى جواره بالكثير من الأمور، واستطاعوا سويا أن يوصلوا رسالة جديدة وسريعة للجمهور.

ونوه محمد ثروت، إلى أن الشاعر تامر حسين، مجتهد بدرجة كبيرة، كاشفا أنهما عملا على الأغنية كثيرا خلال كتابة كلماتها؛ إذ كان معترضا على الكوبليه الثاني من الأغنية ولديه بعض الملاحظات، قبل أن يعدل، ويصل إلى ما قدم خلال الأغنية.

وعن احتواء الأغنية على لفظ (سخيف)، وألفاظ قوية بعض الشيء للمرة الأولى في أغنياته، أوضح «ثروت» أن الكلمة المذكورة كانت كلمة نجم الطرب الراحل محمد عبدالوهاب، فقد كان حين يشعر بالضيق يقول «إيه السخف ده» و«شيء سخيف»، مشيرا إلى أنها تذكره وهو يستمع إلى تلك الكلمة، ولم يستمع لاعتراضات بعض الناس عليها، وأصر على غنائها.

وأعلن محمد ثروت أن رسالة الأغنية يوجهها للجميع، فيجب أن نحافظ على بعض، لأن الدنيا لا تدوم لأحد «ولا مستنية حد، ولا هنكون حاجة في اللي راحوا ولا الجايين، ولهذا يجب أن نهدأ ونحب بعضنا».