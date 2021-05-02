11063 مواطنا تلقوا لقاح كورونا بالقليوبية.. وتسجيل 78 إصابة جديدة

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالي من حصلوا على لقاح كورونا بمنافذ المحافظة الـ3، بلغ نحو 11063 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و3337 تلقوا الجرعة الثانية، حيث حصل 3989 جرعة أولى و1273 جرعة ثانية بمستشفى كفر شكر المركزي و3455 جرعة أولى و855 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و3619 جرعة أولى و1209 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

القليوبية تسجل 78 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة

فيما أعلنت المديرية تسجيل المحافظة 78 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجل مركز بنها أكبر نسبة إصابة بـ29 حالة، ثم طوخ 13 حالة، وكفر شكر 12، ثم الخانكة 10 حالات، وقليوب 5، والقناطروشبين القناطر 3 حالات، وشرق وغرب شبرا وقها والعبور حالة واحدة لكل منهم، بالإضافة لتسجيل المحافظة لـ9 حالات من خارج المحافظة.

القليوبية تسجل 6 وفيات بمضاعفات كورونا

وبالنسبة للوفيات فسجلت المحافظة 6 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت مستشفى عزل قها 3 حالات وفاة، ومستشفى قليوب التخصصي حالتي وفاة وبهتيم المركزي حالة واحدة، بينما سجلت 10 مستشفيات بالمحافظة ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا صفر وفيات، اليوم.

وبحسب بيان مديرية الصحة فان المتوفين هم: «م. ع» 62 سنة من قليوب و«ا. م» 47 سنة، مقيم في طوخ، و«ا. م» 73 سنة، من بنها و«س. م» 65 سنة شبين القناطر، و«ر. ع» 62 سنة قليوب، و«أ. ع» 72 سنة طوخ.

رصد 27 حالة اشتباه إصابة أطفال ببنها التخصصي

في سياق متصل كشف مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها استقبال 27 طفلًا يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، اليوم، أنه جرى عزل 18 طفلًا بالمستشفى من بينهم رضيع عمره 8 أشهر و9 آخرين بالعزل المنزلي، موضحا إلى تعافي وخروج 6 أطفال على مدار اليومين الماضيين.

وأشار المصدر أن الأطفال المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ومطمئنة ويتم تقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم طوال فترة العزل، حتى تمام الشفاء، بالإضافة إلى فريق المتابعة مع الحالات المعزولة بالمنزل حتى الشفاء.

يذكر أن مستشفى بنها للأطفال التخصصي، خصص الدور الثاني كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، والذي يضم 12 سريرًا داخليًا، بجانب 6 أسرة للعناية المركزة.