شاهد صور مشاركة إياد نصار في حفل إفطار دفعة الشهيد محمد مبروك

نظم عدد من ضباط الشرطة من خريجي دفعة 1995، وهي دفعة الشهيد العقيد محمد مبروك حفل إفطار جماعي، وقاموا بدعوة النجم إياد نصار، لمشاركتهم حفل إفطارهم السنوي الذي اعتادوا على إقامته كل عام وكان يشاركهم به الشهيد الراحل.

وتداول عدد من أصدقاء الشهيد محمد مبروك وزملاء الدفعة نفسها، صورا على «فيس بوك» تجمع دفعتهم وعددا من زملاء الراحل من مختلف القطاعات بوزارة الداخلية بصحبة الفنان إياد نصار، وأشادوا بتجسيده لأخلاق وكفاءة الراحل في مسلسل «الاختيار2».

دماء الشهيد العقيد محمد مبروك وغيره من الشهداء الأبرار لم تذهب سدى، فقد ثأر زملائه له، ولم يفلت أحد من العدالة، ولم تتوقف ضربات وزارة الداخلية الناجحة ضد الإرهاب، لتؤكد أن العيون الساهرة بالمرصاد، لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

ومحمد مبروك، كان أحد ضباط رجال الشرطة الذين يعملون ليل نهار، لا يزعجهم رصاص الإرهاب، ولا يبالون بالموت، ويعملون لساعات طويلة فى مكاتبهم وخارجها، ولا تعرف أسرهم عنهم شيئا لأيام طويلة، فهم مشغولون دوما بحماية الوطن، ويسهرون الليالي الطويلة من أجل أن ينام الشعب المصري في سلام وأمان، ويبحثون دوما عن الرتبة الأعلى والأغلى في جهاز الشرطة، وهي رتبة «شهيد».

وأشرف البطل الشهيد على العديد من القضايا المهمة، كما أدلى بأقواله أمام نيابة أمن الدولة في قضية التخابر الشهيرة؛ حيث كان الشاهد الرئيسي في القضية، كما أشرف على تحريات هروب الرئيس المعزول محمد مرسي وأتباعه من سجن وادي النطرون، وإجرائه تحريات عن أحداث مكتب الإرشاد في المقطم وغيرها.

وفي 18 نوفمبر 2013، استشهد ضابط الأمن الوطنى محمد مبروك على يد أنصار «الإخوان الإرهابية».

والشهيد العقيد محمد مبروك ولد عام 1974، ثم تخرج في كلية الشرطة عام 1995، ثم التحق بجهاز أمن الدولة عام 1997 حتى مايو من عام 2011 ثم نقل إلى جهاز الأمن الوطني بمديرية أمن الجيزة.