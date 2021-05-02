أخبار الطقس في مصر.. الأربعاء شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 مئوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أخبار الطقس في مصر، محذرة من ارتفاع شديد في درجات الحرارة الأربعاء المقبل، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 41 مئوية.

أخبار الطقس في مصر الأربعاء المقبل

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أخبار الطقس في مصر الأربعاء المقبل، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الغربية، أما عن حالة الطقس ليلًا فيكون معتدلا على كل الأنحاء.

أخبار الطقس في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء المقبل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

كما أعلنت الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس، بعد انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، أما عن حالة الطقس ليلا، فيكون معتدل على كل الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 6 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.