حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في مرسى مطروح.. حار نهارا معتدل ليلا

تشهد حالة الطقس اليوم في مرسي مطروح، استقرارا في درجات الحرارة، نهار اليوم الأحد، العشرين من شهر رمضان، وترتفع درجات الحرارة، وتسجل 2 درجة مئوية والتي تصاحبها أشعة الشمس الحارة الحارقة، مع طقس معتدل ليلًا، فيما بدأ أهالي المدينة الساحلية، تخفيف الملابس لاستقبال الموجة الحارة، التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، والتي توقعت استمرارها لمدة 4 أيام أخرى في نهار رمضان.

طقس مرسى مطروح اليوم

وتوجه أهالي المدن الساحلية في محافظة مطروح في ظل حالة الطقس اليوم في مدينة مرسى مطروح ومدن الساحل الشمالي، إلى الكورنيش، للاستمتاع بنسيم البحر والجلوس تحت البرجولات التي أقامتها المحافظة على الكورنيش، لحماية المواطنين من لهيب الشمس، وتحرص بعض الأسر على التوجه إلى بعض الشواطئ للإفطار في المناطق المحيطة بها، مع بدء انخفاض درجات الحرارة مساء مع أذان المغرب، وبدأت درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا منذ يومين على جميع المدن الساحلية في مطروح، وسجلت اليوم، درجات الحرارة 32 درجة مئوية في مرسي مطروح، وتأتي موجة الطقس الحارة، تزامنا مع استقبال عيد شم النسيم هذا العام، والذي حرم منه المواطنين من النزول إلى مياه البحر، بسبب الإغلاق الكامل لجميع الشواطئ، تطبيقا للإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة لفيروس كورونا المستجد، بعد أن كانت شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي، تمتلأ الأعوام الماضية بالمواطنين من أهالي مطروح والزائرين خلال شم النسيم.

تحذيرات الطقس

وحذرت مديرية الشئون الصحية بمطروح أهالي مرس مطروح والزائرين، خلال شم النسيم، من التعرض لأشعة الشمس خاصة في المناطق الصحراوية، ومع هبوب رياح ساخنة على المدينة الساحلية وموجة الحر التي تسيطر على نهار رمضان على مدار ساعات الصيام، مع ضرورة ارتداء القبعة خلال التواجد في الشوارع، وطالبت المواطنين بتخفيف الملابس وارتداء ملابس قطنية، خاصة مع عدم ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى بشكل كبير.