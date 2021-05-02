محمد سامي: التزام أحمد السقا «يغيظ» و«بيدفعني فلوس عشان التأخير»

أشاد المخرج محمد سامي، بالفنان أحمد السقا وأدائه في العمل، «ده حالة فريدة، والتزامه يغيظ، أنا صورت معاه 4 أعمال فقط بس فعلا التزامه عالي جدًا»، موضحًا أن الفنان أحمد السقا قام بعمل صندوق في اللوكيشن يُسمى «صندوق المولى»، وذلك خلال حواره في برنامج «العرافة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، مع الإعلامية بسمة وهبة.

وأضاف «سامي»، أن صندوق المولى، عبارة عن صندوق يدفع فيه الفنانين أو المخرجين أو أعضاء فريق العمل أموالًا حال تأخيرهم عن الحضور، «اللي بييجي موقع التصوير متأخر بيدفع فلوس في الصندوق، وكان بيدفعني أرقام غريبة، فلوس الصندوق دي بتروح صدقة، ممكن نحطها في جامع أو نجوز بيها فتيات غير قادرة على تجهيز احتياجاتها».

وأوضح المخرج محمد سامي، أنه لا يستطيع أن ينام في اليوم قبل التصوير، «أول يوم أصور مع الفنان أحمد السقا، قمت بالنوم قبل التصوير بنصف ساعة، واتصلوا عليا قالوا لي الفنان أحمد السقا موجود في الموقع بقاله ساعتين، نزلت جريت، السقا فاكر إن أجرى مليار جنيه.. وكان بيدفعني في صندوق المولى أرقام غريبة».

ويعد برنامج «العرافة» امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، التي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار، التي تشمل أدق التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.