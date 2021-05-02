«ظلم وتخلي ونجاح».. محمد سامي يكشف عن مواقف جمعته مع 5 نجوم

حل المخرج محمد سامي، ضيفا على برنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة «المحور»، تحدث خلاله عن الكثير من الأسرار، ومواقف جمعته بزوجته الفنانة مي عمر، ومدى صحة خلافه مع الفنان محمد رمضان، ونستعرض خلال التقرير التالي مواقف جمعته مع 5 نجوم.

محمد رمضان يرفض البطولة الثنائية

تحدث المخرج محمد سامي عن علاقته بالفنان محمد رمضان، ومدى الخلاف بينهما بسبب مسلسل «نسل الأغراب»، موضحًا أنه لم يتخل عن «رمضان» الذي رفض أن يكون المسلسل من بطولة نجمين، حيث كان من المفترض تواجده مع الفنان أحمد السقا.

وأضاف «سامي»، أنه تجمعه علاقة صداقة قوية مع محمد رمضان، وحققا سويًا نجاحات بشكل لا يمكن إغفالها، لكن بالنسبة لمسلسل نسل الأغراب حصل خلاف في وجهات النظر الفنية.

مي عمر ناجحة في الوطن العربي

استنكر المخرج محمد سامي، هجوم البعض عبر السوشيال ميديا على زوجته الفنانة الممثلة مي عمر، رغم نجاح مسلسل «لؤلؤ» الذي عُرض قبل السباق الرمضاني، موضحًا أن الهجوم على مي عمر جاء بسببه وجوده، «الناس من الأول قالت إن مي عمر نجحت عشان جوزها مخرج، وطبعًا مفيش حاجة اسمها كدة».

وأضاف المسلسل كان بطولة مطلقة للفنانة مي عمر، وحقق نجاحا كبيرًا في الوطن العربي، رغم عدم وجوده في السباق الرمضاني.

غادة عبدالرازق أكثر شخص ظلمني

وأوضح أن الفنانة غادة عبدالرازق أكثر شخص ظلمه، «مع الوقت حسيت إن ربنا سبحانه وتعالى كان كويس معايا».

وتابع: «جات لي قدام العربية ووقفت وسلمت عليّ وقالت لي إوعى تكون زعلان مني.. عملت معاها شغل كويس وفيه عيش وملح وعملت معايا تصرفات ما بعد المشكلة معاها واتقال كلام كتير عليّ مش حقيقي، وبعدها ربنا جاب لي حقي في حاجات كتير وخلاني أحس بالسعادة».

وأردف: «غادة عبدالرازق مكنتش وحشة طول الوقت، لكن الناتج النهائي إني خرجت بموقف منها، وبعدها ربنا بيكرم حسب اجتهاد كل واحد فينا وأنا ربنا كرمني كتير».

محمود الجندي صادق

وأشار إلى أنه بالنسبة لأكثر ممثل صادق، فإنه سيختار 3، مع الوضع في الاعتبار أنه تعاون مع ممثلين صادقين كثر، لكن أولهم هو الراحل محمود الجندي.

وتابع: «أخرجت أول مسلسل لي من بطولة تامر حسني وهو مسلسل أدم، وكان الجندي متعجلا ولم يكن مزاجه صافيا وعندما سألته عن بعض التفاصيل لم يكن مهتما بكلامي وقرأ لي المشهد سريعا، فطلبت منه بأن يمثل المشهد من قلبه، فمثل المشهد وصفقت له لمدة 5 دقائق».