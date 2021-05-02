سفير روسيا بالقاهرة يزور الغردقة لبحث استعدادات عودة السياحة

أعلن فكتور فوروباييف القنصل الروسي بالغردقة، مساء اليوم الإثنين، وصول غيورغي بوريسينكو القنصل الروسي بالقاهرة، لبدء جولة تبدأ غدا الإثنين، بمدينة الغردقة، في زيارة يلتقي خلالها فيكتور فوروباييف القنصل الروسي بمدينة الغردقة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لبحث الاستعدادات المتعلقة بعودة الطيران الروسي لمدينة الغردقة، مرة أخرى بعد انقطاع دام لـ 6 سنوات، ولقاء عدد من الجالية الروسية المقيمة بمدينة الغردقة، ضمن مجموعة من الإجراءات والترتيبات اللازمة عقب قرار استئناف الرحلات الروسية إلى مديتني الغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف القنصل الروسي بالغردقة، أنه سيكون هناك لقاء بين السفير الروسي بالقاهرة ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، لبحث آخر الاستعدادات وتبادل وجهات النظر بشأن عودة الرحلات السياحية.

قال القنصل الروسي بالغردقة في تصريح صحفي، إن السياح الروس يتطلعون إلى زيارة الغردقة في أقرب وقت، مؤكدًا أنها من أكثر الوجهات السياحية جذبًا لهم، وأن هناك ما يقرب من 20 ألف مواطن روسي مقيمين بالغردقة إقامة شبه دائمة من الجالية الروسية.

وأضاف القنصل الروسي، أنه بعد قرار عودة الطيران المباشر بين البلدين سيكون هناك وصولا لأعداد كبيرة من الروس، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة المصرية من إجراءات، يجعل مصر من أولى المقاصد السياحية للروس في الفترة الحالية والمقبلة.

أعلنت أجهزة مدينة الغردقة رفع درجة الاستعداد القصوى استعداد لعودة السياحة الروسية المرتقبة، خلال الأيام المقبلة، بعد اتفاق القيادة السياسية وإعلان الرئاسة بعودة الطيران الروسي بشكل كامل لمصر، بما في ذلك الطيران لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ، بناء على اتصال هاتفي تم بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسى فلاديمير بوتن، بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات.