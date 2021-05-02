محمد سامي عن «كتع كسح كسل»: دي جملة كنت بقولها لأصحابي أيام الجامعة

رد المخرج محمد سامي، على الانتقادات التي وجهت لمسلسله «نسل الأغراب»، فذكر أن هناك بعض الانتقادات وجهت نحو المسلسل، لكن «أنا بلف وأشوف القهاوي وأشوف حجم المشاهدات من خلالهم.. أنا بشتغل عند الجمهور وبشوفهم.. والنقد الموجود على السوشيال ميديا غير الموجود على الواقع».

وعن جملة «كُتَّع كُسَّل كُسَّح» التي رددها الفنان أمير كرارة خلال أحداث المسلسل، رد سامي، خلال حواره في برنامج «العرافة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أن المسلسل مبالغ في شخصياته وواقعه وكذلك حجم الغضب، وهذا الأمر مقصود، «أما جملة كُتَّع كُسَّل كُسَّح دي كانت جملة بقولها لأصحابي اللي مكنوش بيذاكروا أيام الجامعة».

من ناحية أخرى، أكد المخرج محمد سامي، أنه تلقى مبلغ 30 مليون جنيه من إحدى السيدات لإخراج عمل فني لها في رمضان، «العرض ده، كان عشان أسيب تعاقدي على أحد المسلسلات مع قيمة الشرط الجزائي.. ولكنني رفضته»، كما تحدث عن علاقته بالكاتب والسيناريست القدير وحيد حامد، «أحسن حاجة في مسيرتي الفنية، مكالمة وحيد حامد في مسلسل البرنس.. أكبر سعادة في حياتي».

وكانت جملة «كُتَّع كُسَّح كُسَّل»، التي قالها «غفران الغريب»، والذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، في أحد مشاهد مسلسل «نسل الأغراب»، تسببت في حالة كبيرة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت الجملة إلى مادة للضحك على «السوشيال ميديا»، كما ظهرت في العديد من «الكوميكسات».