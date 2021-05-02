بالصور .. مشاركة فعالة من سكان الرحاب في برنامج "مجتمع صحي"

يشارك سكان الرحاب في عدد من الأنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم ، وذلك ضمن فعاليات برنامج "مجتمع صحي " الذي أطلقته مجموعة طلعت مصطفى لتشجيع جميع الأعمار والفئات على ممارسة الرياضة وللحفاظ على الحياة الصحية السليمة لسكان الرحاب .

ويتضمن البرنامج أنشطة وفعاليات للمشي والجري وركوب الدراجات وأيضاً مسابقات للياقة البدنية .

ويحرص جهاز الرحاب على استغلال المساحات الخضراء الشاسعة والطرق الواسعة العريضة بالمدينة لتشجيع السكان على المشاركة في الأنشطة المتنوعة وممارسة الرياضة لحياة صحية أفضل .

ويقوم جهاز الرحاب بتنظيم الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان بالتنسيق مع الفرق الرياضية الشهيرة داخل الرحاب ، وهي فريق الرحاب للدرجات RCT ، وفريق الرحاب بايك Rehab Bike ، و فريق الرحاب للمشي AlRehab walkers .