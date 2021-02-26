بالصور .. افتتاح أحدث ملاعب "البادل" في نادي الرحاب الرياضي

أبرمت مجموعة "طلعت مصطفى"، مساء الخميس٬ اتفاق شراكة مع "Go Padel " لافتتاح أحدث ملاعبها لممارسة لعبة البادل في نادى الرحاب الرياضي.

وقع الاتفاق كلا من عمر هشام طلعت مصطفى ، نائب ‏الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، و هشام جمال، العضو المنتدب لشركة Go Padel ، بحضور دكتور نادر شعبان ، رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى .

وعقب مراسم التوقيع ، قام كل من عمر هشام طلعت ، و عاصم خليفة ، رئيس اتحاد البادل، و شريف العريان، أمين عام اللجنة الأوليمبية، بافتتاح ملعب "Go Padel" داخل نادى الرحاب، وهو أكبر وأحدث ملعب للشركة على الإطلاق First Super Panoramic Court، وتم تصميمه وفق أحدث مقاييس ومواصفات اللعبة.

وتعد "البادل" أحد الألعاب الجماعية التي تتناسب مع جميع الأعمار ، تجمع في شكلها بين لعبتي الاسكواش والتنس . وتضم مباراة البادل أربعة لاعبين، أثنين لكل فريق ، داخل ملعب أصغر من ملعب التنس به زجاج في الخلف مثل ملعب الاسكواش .