«فودة» يستجيب لاستغاثة سكان تجمعات «بير زغير» ويمدهم بسيارات مياه شرب

استغاث سكان البر «التجمعات البدوية» التي توجد في الظهير الصحراوي على طريق نويبع/ كاترين، باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لعدم وصول مياه الشرب إليهم، نتيجة تدمير أجزاء في طريق بير زغير، الرابط بين هذه التجمعات والمدن.

استجابة محافظ جنوب سيناء لمواطني التجمعات

وعلى الفور استجاب محافظ جنوب سيناء، لاستغاثة سكان هذه التجمعات، وجرى الدفع بعدد من سيارات المياه، لدعم المواطنين بكميات المياه التي يحتاجون إليها.

تخصيص اعتماد مالي لتصبيح طريق بير زغير

وقال خالد البليدي أحد سكان هذه التجمعات في تصريح له، اليوم، إن محافظ جنوب سيناء وجه بتخصيص عدد من سيارات المياه لدعم هذه التجمعات بالمياه بشكل دوري، كما وجه بتخصيص دعم مالي لإصلاح طريق بير زغير لسهولة الحصول على الماء.

وقدم «البليدي» الشكر لمحافظ جنوب سيناء، على سرعة الاستجابة، وإمداد التجمعات بكميات كبيرة من المياه.

إقامة 4 محطات لتحلية مياه البحر

جدير بالذكر أن العمل يجرى على قدم وساق بمحافظة جنوب سيناء للانتهاء من التشطيبات النهائية بعدد 4 محطات تحلية، والتي يجرى إنشاؤها على أعلى مستوى، طبقًا للمواصفات والمقاييس الصحية العالمية، بتكلفة تتعدى 98 مليون دولار، إحدى هذه المحطات بمدينة رأس سدر، والتي ستعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب يومي، لتغذية المدينة بالكامل ، والقرى السياحية، وفرع جامعة الملك سلمان، ومحطة أخرى بمدينة أبوزنيمة بطاقة 20 ألف متر مكعب يومي، لتغذية المدينة والمنطقة الصناعية الجديدة، ومحطة بمدينة دهب بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي، والمحطة الأخيرة بمدينة نويبع تعمل بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي.

وصف محطات المياه

وتتضمن أعمال الإنشاءات بكل محطة على إقامة مأخذ بحري ومبنى طلمبات للمأخذ البحري، وفلاتر تنقية، ومبنى للتحلية، وغرفة المراقبة والتحكم بنظام الأسكادا، ومعمل مراقبة وضمان جودة، ومبنى للمعالجة النهائية، وعنبر لطلمبات المياه إضافة إلى المباني الإدارية ومبنى سكن العاملين والمهندسين و مخزن وورشة، وخزانات مياه منتجة سعة الخزان الواحد 10 آلاف متر مكعب، ومبنى للمعالجة الابتدائية، وآخر للمحولات والمولدات، ومبنى لخزان الغسيل العكسي، بهدف القضاء نهائيًا على أزمة المياه بتلك المدن، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبنائها.