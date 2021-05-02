مجمع اللغة العربية يدعم المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

ينظم مجمع اللغة العربية ندوة بمقر المجمع في الزمالك، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 22 من رمضان 1442هـ الموافق 4 من مايو 2021م؛ حيث يستأنف المجمع برئاسة الدكتور صلاح فضل (رئيس المجمع)، والدكتور عبدالحميد شيحة (عضو المجمع، المشرف على البرنامج الثقافي) نشاطه الثقافي بندوة افتراضية عبر تطبيق (zoom) وذلك لدعم المبادرة الرئاسية (اتكلم عربي).

يحاضر فيها السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد (وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج)، والدكتور محمود كامل الناقة (عضو المجمع)، والدكتور محمد المرسي (عضو المجمع)، والدكتور أحمد شلبي (الخبير بالمجمع)؛ وذلك تثمينًا وتقديرًا لمبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة الهجرة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تُعد إحدى المبادرات القومية التي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم، وتعليم اللغة العربية، والحفاظ على الهوية، وتعريف المصريين بالخارج بالتراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية، للحضور والمتابعة يمكنكم التسجيل من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/9704504804