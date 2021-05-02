مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20: اللقاء الأول بين كرارة ووالدته

عرضت اليوم الحلقة الجديدة من مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20 لأمير كرارة وأحمد السقا على شاشة قناة أون إي.

وخلال مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20، كان هناك كثير من الأحداث والمفاجآت بين ابطال العمل عساف الغريب، الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، وغفران الغريب، الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20

وبدأ مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20، بمشهد دخول الست شامية، التي تجسد دورها الفنانة أحلام الجريتلي إلى منزل ابنها غفران الغريب، الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة بعد غياب 20 عاما.

وبمجرد دخولها المنزل، ظلت تتفقد المكان وتشاهد كل ركن فيه وهي مبهورة بالديكور الموجود داخل القصر، وبعدها وصل غفران الغريب، وأخوه سعادة، الذي يجسد دوره الفنان محمد مهران، وبمجرد رؤيته لوالدته الست شامية دخلوا في حالة من البكاء.

ولكن سرعان ما أخبرت الست شامية غفران بأنها متنازلة عن حقها ولا تريده أن ينتقم من عساف بسبب اختطافها، ولكنه رفض هذا الأمر ووعدها بأنه سيأخذ لها حقها بالكامل منه.

وتتوالى الأحداث ويذهب محفوظ إلى ابنه في السجن ويخبره بأنه قد عقد اتفاقا مع رجال سيعترفون على أنفسهم بأنهم هم من قرروا اغتيال رئيس المباحث بسبب خصومات شديدة معه وأن مصطفى ليس له أي علاقة بالأمر.

مسلسل نسل الأغراب

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب وفردوس عبد الحميد ونجلاء بدر وادوارد ومي عمر ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج محمد سامي.

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب

يذكر أن مسلسل نسل الأغراب يذاع يوميا عبر شاشة قناة «أون إي» في تمام الساعة 8 مساء.