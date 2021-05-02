عكاشة: خروج الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان يقوي الإرهاب

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن التنظيمات الإرهابية تنشط عند تخفيف المساحات والضغط عليها، وقد يؤدي انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان إلى هذا التطور، لافتًا إلى أن الـ3 شهور الماضية شهدت تنامي لقوة التنظيمات الإرهابية في سوريا وأفغانستان، وتوسع القدرة على إنتاج الخطر في العراق أيضًا.

وأضاف «عكاشة» خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news » أن التنظيمات ترتبك مؤقتا، ثم يتم تولي عناصر أكثر شراسة وقدرة على المناورة لافتا إلى أن القيادات التاريخية مثل البغدادي وأسامة بن لادن لعبت دورا مهمًا في تقوية هذه التنظيمات وجعلتها لاعب دولي في ظل وجود بنية تحتية ووجود عشرات الآلاف من الأعضاء عبر مختلف الدولة.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن القيادات الجديدة تجدد خطر هذه التنظيمات مؤكدا أن انشغال الإدارة الأمريكية الجديدة بأمور بعيدة عن محاربة الإرهاب قد يكون خطأ استراتيجيًا؛ لأن استقرار المعادلة الأمنية هو الذي يساعد على الاستقرار السياسي.

وألمح إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد المغادرة الجزئية عن قضايا الشرق الأوسط خاصة في ظل تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الذي أفصح عن ذلك عدة مرات في ظل دخول الولايات المتحدة الأمريكية كثير من الأماكن التي تشهد تطورات أمنية في المنطقة مثل اليمن وسوريا والعراق وغيرها من المناطق.