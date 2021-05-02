محمد يونس عن دوره في الاختيار 2: المخرج له الفضل في إظهار مواهب الممثل

قال الفنان محمد يونس، الذي لعب دور الإرهابي «البكاتوشي» في مسلسل «الاختيار 2»، إن هناك بعض المخرجين ممن ينظرون للممثل من منظور واحد فقط، بالرغم من كون الفنان قد يوجد به العديد من المواهب المدفونة والتي بحاجة إلى إظهارها: «المسألة عايزة عين شوافة تشوف الفنان صح».

وأضاف «يونس»، خلال استضافته ببرنامج «لقاء خاص»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المخرج قادر على منح الممثل فرصة تجسيد مختلف الأدوار التي يظهر بها أمام المشاهدين على الشاشات، «الناس قالتلي عن دوري في مسلسل (الاختيار 2) إحنا صدقنا إنك البكاتوشي، ودي طبيعة البكاتوشي مش طبيعتي الشخصية، والحمد لله على طبيعة الاختيار 2».

وأوضح أن السنوات التي قضاها في التمثيل أعلى المسرح لم تضع هباءً، ولكنها ساعدته كثيرا أثناء وقوفه أمام الكاميرا في مختلف الأعمال الدرامية، «خلت عضمي ناشف وأنا بمثل قدام الكاميرا، وتلك الأعمال أصعب من المسرح لأن المسرح حالة واحدة وبيتم عرضها أمام المشاهد وبناخد رد الفعل السريع من المشاهد سواء بالتسقيف أو غيره».

وأكد أن الأمر يختلف كثيرا عن التصوير في الأعمال الدرامية، حيث يستلزم ذلك التركيز في الشعور الداخلي للفنان وذلك لأن المشاهد في تلك الأعمال لا يتم تصويرها بالترتيب، «المسرح بيديك ثقل الممثل وبيوقفك وميخلكش واقف ممثل مخوخ، والمسرح أصلنا وثبتنا وقوانا».

وأشار إلى أن أهم رد فعل حصل عليه بعد عرض شخصيته في مسلسل الاختيار 2 كان من زوجته والكثير من الفنانين الكبار، مثل الفنانة بشرى وإياد نصار والمخرجة كاملة أبو ذكري.