هل يُسمح لمريض كورونا بتناول الرنجة والفسيخ؟.. أستاذ مناعة يجيب

حذر الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، من تناول أي أسماك مملحة، كالفسيح والرنجة، في شم النسيم، لاسيما لمرضى كورونا، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19»، خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل وجود تزايد بإعداد المصابين بالفيروس.

وأكد عقبة، على أهمية تناول الأغذية المحفزة للمناعة الجسم كالخضروات والفواكه، وكذلك تجنب الزيارات والاحتفالات العائلية المتعلقة بأعياد الربيع وشم النسيم، وتجنب الزيارات و العزومات العائلية خلال شهر رمضان.

تحذيرات بتجنب أكل أي أسماك مملحة في شم النسيم

وأكد عقبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب أيضا تجنب تناول أي أنواع أو أسماك مملحة «فسيخ، ملوحه، رنجة»، الأيام الحالية، سواء للأشخاص الأسوياء الأصحاء أو أصحاب الأمراض المختلفة، بما فيهم مصابي كورونا بمختلف الحالات والمراحل، موضحا أنها تحتوي على كميات كبيرة من البكتريا الملوثة التي تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة حال تناولها كالتسسم أو زيادة مضاعفات المرض، مع تجنب أكلها أيضا على وجبتي الفطار والسحور، مؤكدا أن خير وقاية من المرض هو السعي للحصول على لقاح كورونا، وكذلك الاهتمام بالعادات السليمة التي تقوي الجسم من أي سوء.

وتابع أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه يجب على المرضى في حال الشعور بأيٍ من أعراض المرض، التوجه إلى الطبيب المختص وإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من الإصابة من عدمه، وتجنب الاختلاط بالآخرين، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمخالفة لتعليمات الحكومة كالكافيهات والمطاعم، وتجنب الشيشة، لأنها من الإسباب الرئيسية لنقل كورونا.

استعدادات خاصة للإغلاق في شم النسيم

وتستعد المحافظات غدا، لغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات، ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات بها تجمعات.