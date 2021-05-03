ماحكم شُرب الماء عند سماع آذان الفجر؟.. «الإفتاء تجيب»

عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤلا من أحد المتابعين جاء نصه: «أستيقظ من النوم بعد الأذان الأخير للفجر وعندما أسمع الله أكبر، استمر فى تناول الماء، فهل صومي صحيح ؟!».

الإفتاء: لا يجوز للصائم أن يشرب بعد الشروع فى الأذان

وقالت دار الإفتاء في إجابتها علي سؤال أحد المتابعين: «إنه يجب على المسلم أن يحتاط وينتهى من السحور قبل أذان الفجر، وذلك حتي لا يقع فى شبهة»، لافتة إلى أنه إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول وقت الفجر، فإنه لا يجوز للصائم أن يشرب بعد الشروع فى الأذان وذلك لأن الله تعالى أوجب الإمساك عند دخول الفجر».

واستشهدت الإفتاء في حكم عدم إباحة الشرب بعد الأذان بقول الله عزوجل «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» سورة البقرة : 187، مطالبة المسلمين بالإمساك عن المفطرات بعد سماع أذان الفجر.

وأضافت الإفتاء، بأن الله سبحانه وتعالي أباح الأكل والشرب إلي طلوع الفجر «الأذان»، ولكن إذا تبين الفجر حُرّم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات التي أحلها الله سبحانه وتعالي، لافتة إلى أن من شرب الماء وهو يسمع أذان الفجر فعليه القضاء إذا كان الأذان بعد طلوع الفجر.

شلبي: ينبغي على الصائم أن يتحري وقت المغرب والفجر

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤلا آخر عبر صفحتها الرسمية علي «فيس بوك»، خلال بث مباشر وكان نصه: «ما حكم الصيام لشخص استيقظ من النوم فشرب ثم سمع إقامة صلاة الفجر؟».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الخطأ فى دخول وقت الفجر لا يبطل الصيام فليس على صاحبه قضاء أو كفارة، كما أنه ينبغي على الصائم أن يتحري وقت المغرب والفجر بالنظر فى الساعة والتأكد من دخول الوقت من عدمه، وإلا في هذه الحالة يعتبر إهمالا من المسلم.

وأضاف: «أنه إذا ظن الشخص عدم دخول الوقت فشرب أو تناول شئ من طعام؛ ثم تتبين له أن الفجر قد أذن؛ فصيامه صحيح وليس عليه شيء».