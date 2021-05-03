ظهر في «الاختيار 2».. 11 معلومة عن الطبيب المتهم بمحاولة اغتيال السيسي

عرضت الحلقات 17 و19 و20 مسلسل الاختيار 2، لقطات ظهور طبيب أسنان يُدعى «علي»، وكان يلتقي الضباط المنشقين عن وزارة الداخلية، حيث كان يمثل الداعم والمشجع لهم لاعتناق الفكر الجهادي، لتأثره بدروس دينية حضرها لشيوخ متشددين، كما كان جارا لضابط يُدعى «كريم»، وانضموا سويا مع الضباط الـ4 المنشقين «إسلام وخيرت وحنفي ومحمد» لخلية خططت لارتكاب عمليات إرهابية منها محاولة فاشلة لاغتيال وزير الدفاع وقتها المشير عبد الفتاح السيسي.

وتقدم الوطن 11 معلومة عن هذا الطبيب المتطرف، الذي جسّد دوره في المسلسل الفنان سعيد صديق.

1- اسمه بالكامل علي إبراهيم حسن محمد.

2- واظب على حضور الدورس الدينية في زوايا ومساجد بمدينة نصر، منذ عام 1997.

3- تخرج من كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس عام 2002، وعمل في إحدى العيادات.

4- تعرف على أحد العناصر التكفيرية وبدآ سويا حضور دورس لأحد المتطرفين بمحافظة الغربية، وأُلقي القبض عليه عام 2007، وأُفرج عنه بعد 6 أشهر.

5- داخل السجن تعرف على الإرهابي «عصام»، الذي أُفرج عنه عام 2008، وتقابلا بعد أحداث 2011، وتوطدت علاقتهما.

6- تعرف على الضباط الأربعة المنشقين، ومعهم جاره، وهو ضابط أيضا، وشارك هو والأخير في اعتصام رابعة العدوية المسلح.

7- أسسوا سويا خلية لارتكاب أعمال إرهابية، كان يقودها الضابط المنشق المتوفي «محمد الباكوتشي»، وبعد وفاته تزعهما «عصام».

8- سافر إلى السعودية، واشترك مع الإرهابي باسم حسين محمد في عملية رصد مهبط الطائرات الخاص بالعائلة الحاكمة ببرج الساعة بمكة المكرمة.

9- مشاركته في الرصد كانت بتكليف من إرهابي يُدعى بتحريض أحمد بيومي، وكانت حلقة الوصل بينهما هي «ميرفت» زوجة الأخير.

10- بعد عودته من السعودية، تمكن قطاع الأمن الوطني من القبض عليه، بالقاهرة الجديدة، يونيو 2016.

11- أحالته النيابة العامة للقضاء العسكري في القضية رقم 148، وعاقبته المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد، في يونيو 2019.