إحالة العاملين بمركزي شباب في القليوبية للتحقيق بسبب التزويغ

أحال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية العاملين بمركزي شباب الدير التابع لمركز طوخ ومركز الزهويين بشبين القناطر للتحقيق الفوري، بسبب التزويغ وغلق المركزين أمام روادهما ليلًا.

كان الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وجه بضرورة وضع خطة متابعة لتشمل مراكز شباب المحافظة خلال شهر رمضان، بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، تنفيذًا للمتابعة المستمرة والمكثفة لمراكز الشباب ليلًا، قام «الصبروط» بتكليف أحمد محمد سليمان مدير إدارة شباب القناطر الخيرية بمتابعة مركزي شباب دار الكتب ومنشأة الأهالي التابعين للإدارة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل القرارات الخاصة بذلك من منع تجمعات والتطهير اليومي لمراكز الشباب.

وتكليف محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، بمتابعة بعض مراكز الشباب بإدارات قليوب وشبين القناطر وطوخ، حيث تم متابعة مراكز شباب كوم أشفين وناي وزاوية النجار وبلقس، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، و تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا.

وفى إدارة شبين القناطر تم متابعة مركز شباب عرب صبيح، وتبين أن المركز يعمل ويمارس نشاطه ويتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا، أما الزهويين مغلق في أوقات العمل الرسمية.

وفى إدارة طوخ تم متابعة مركز شباب الدير ووجد مغلقا في أوقات العمل الرسمية.

وأوصت اللجنة جميع مراكز الشباب بمنع التجمعات والعمل بالأكواد الاسترشادية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.

وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بإحالة العاملين بالمراكز المغلقة للشؤون القانونية للتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.