محافظ القليوبية يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أعضاء مجلس النواب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومحمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، ومارسيل سمير لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحمود بدر عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ القليوبية خريطة المشروعات التنموية والخدمية التي استهدفتها الدولة المصرية في كل المجالات وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر، مشيدا بدور الشباب في كل الإنجازات التي شهدتها المحافظة، فالشباب يشكلوا النسبة الأكبر في المشاركة والبناء والقيادة لهذه المشروعات العملاقة، ورحب المحافظ بلجنة تنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدا على دورهم الفعال في تنفيذ خطة القيادة السياسية نحو الارتقاء بالدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتطرق المحافظ خلال اللقاء للحديث عن مشروعات محافظة القليوبية والتحدي والصعوبات التي تم التغلب عليها لتحقيق حياة أفضل للمواطن، كما أشار المحافظ إلى حجم الإنجازات والتطور الذي حققته المحافظة في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والصحة والتعليم وغيرها من المشروعات.

ووجه أعضاء الوفد والسياسيين الشكر للمحافظ على الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والعمل المتواصل للارتقاء بسبل الحياة وتحقيق تنمية حقيقية على أرض القليوبية.

في وقت سابق التقى المحافظ بأعضاء مجلس النواب عن المحافظة بحضور إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، أنه يقدر ويثمن دور البرلمان المصري وجميع نوابه بصفتهم السلطة التشريعية وأحد جناحي الأمة وشريك أساسي مع السلطة التنفيذية للبلاد، مؤكدًا على حتمية التوافق والتجانس فيما بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلي الشعب من نواب البرلمان الذين جرى اختيارهم لتمثيل أهالي القليوبية.