أستاذ مخ وأعصاب: ما يحدث في مسلسل «كوفيد 25» خيال لا علاقة له بالعلم

تساؤلات عديدة أثارها عرض الحلقات الأولى من المسلسل الرمضاني الجديد «كوفيد 25»، بطولة الفنان يوسف الشريف، وذلك عقب مناقشته لقضية انتشار فيروس جديد مشابه لكورونا المستجد ويحمل اسما قريبا منه، ولكن الحلقات تكشف بعد ذلك طرق غريبة ومختلفة في أعراضه وطريقة انتقاله، وهو سبب حيرة للمشاهدين.

خلال الحلقات تظهر حالات مصابة بالفيروس الجديد، وتظهر عليهم أعراض منها أعراض عصبية في المخ، والتي تنتقل من شخص لآخر بالعدوى، كما تنتقل عدوى الفيروس الجديد من خلال النظر للعين، لذا تساءل البعض حول رأي العلم فيما يقدمه العمل، وهل يتماس خيال المؤلف مع الواقع أم يظل في النهاية خيال فقط؟.

طبيب: الاتصال بالعين لا ينقل الفيروسات

وللإجابة على هذا السؤال، قال الدكتور عادل الحكيم أستاذ جراحة المخ والأعصاب في جامعة عين شمس، إنه لا صحة لما تردد في المسلسل حول انتقال الفيروس من المخي من شخص للآخر، أو انتشار عدوى به.

وأوضح الحكيم لـ«الوطن»، أن الفيروسات دائمًا تمر في البداية على الرئة أو البطن ثم تنتقل إلى المخ، ولا يوجد هناك أي فيروس مخي أو مرض مخي معدي، وما يعرض في المسلسل هو من خيال المؤلف ليس إلا.

كما أكد أن انتقال العدوى عن طريق العين أمر من خيال صناع العمل ولا علاقة له بالحقيقة، حيث إن العلم لم يكتشف أن الاتصال العيني له أي ضرر على البشر مهما بلغت درجة مرض أحدهم.

وتابع أستاذ جراحة المخ والأعصاب، أن أمراض المخ لها طابع خاص، وليست من خصائصها العدوى أو الانتقال للغير كطبيعة الأمراض الفيروسية.

مسلسل كوفيد 25

والمسلسل من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.