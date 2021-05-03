مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 20: أحمد عز يستعد للسفر إلى تركيا

عرض مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 20، العديد من الأحداث والتفاصيل في إطار العمل الدرامي لكلٍ من سيف العربي ودينا أبو زيد، الذين يخوضان سلسلة من العمليات السرية الهادفة لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية المستهدفة، لتنظيم القاعدة بالعالم من أجل تقسيم المنطقة العربية.

أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 20

وتضمنت أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 20، استعداد سيف العربي، المجسد دوره الفنان أحمد عز، للسفر إلى تركيا بطريقة غير شرعية، ضمن خطة لأحد المهام التابعة للمخابرات المصرية، وبعدما علمت عائلته بسفره عايشت أجواء من الحزن الشديد.

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وفي مقابل أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 20، استعدت دينا أبو زيد، المؤدية دورها الفنانة هند صبري، للسفر من أجل حضور «سيمنار» تابع لمنظمة دولية وذلك بعدما تعرضت لمجموعة من التدريبات القوية للتعامل مع كافة الأشخاص الذين تقابلهم على رأسهم نازلي، العميلة لصالح تركيا، والمجسدة دورها الفنانة إنجي المقدم.

تفاصيل مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 20

ومن بين أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 20، أخذت نازلي شوكي تحسين ملف يفيد بخط سير أحد خطوط الغاز الذي من المقرر أن يصل العريش، فيما حاول شخص أن يحصل منها على مبلغ نظير تلك المستندات والمعلومات.

مسلسل هجمة مرتدة، من بطولة كل من أحمد عز وهند صبري وهشام سيم وماجدة زكي ونضال الشافعي وعبدالرحمن أبو زهرة وأنجي المقدم وأحمد فؤاد سليم بجانب مشاركة كوكبة من نجوم الفن.