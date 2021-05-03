«15 إجراء» داخل أحياء القاهرة لمحاربة كورونا فى شم النسيم

مع احتفال المصريين بأعياد شم النسيم، تكثف محافظة القاهرة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبخاصة فى ظل توقعات بزيادة أعداد الإصابات.

وأقرت محافظة القاهرة حزمة من الإجراءات التى تنبثق عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة المواطنين.

رفع درجة الاستعداد ووقف أى مظاهر تؤدى إلى انتشار كورونا

من جانبها، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أهمية رفع الأحياء درجة الاستعداد ووقف أى مظاهر سلبية تؤدى إلى انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أجهزة المنطقة الجنوبية اتخذت عدة قرارات ضمن استعدادات شم النسيم منها:

- تكثيف حملات الرش والتعقيم.

- مطالبة رؤساء الأحياء بضرورة رفع حالة التاهب والجاهزية و التواجد الميداني بالشوارع للتأكد من تحقيق الانضباط بالشارع مع متابعة ملف النظافة والإجراءات الوقائية.

- غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والتأكد من عدم وجود أى تجمعات للمواطنين.

- وقف رحلات الأتوبيس النهرى للقناطر الخيرية.

- منع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بقوة القانون مع المخالفين.

- غلق الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

- متابعة تطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش.

- تسيير لجان لمتابعة قرار حظر الشيشة والتزام الكافيهات والمطاعم بنسبة تشغيل 50%.

- التنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع.

- تشديد الحملات الرقابية والتفتيش على الأسواق بكل حى خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة والمملحة بجميع أنواعها.

- تنفيذ حملات تفتيش على المخابز وضبط السلع المخالفة والغير صالحة ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

- فتح غرف عمليات المحافظة والأحياء لتلقى أى شكاوى بشأن عدم الإلتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وأى مخالفات.

- التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالتباعد الاجتماعى فى وسائل المواصلات والمنشآت والمصالح و تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة.

- تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات والمخلفات بجميع الشوارع.

- العمل على منع ظاهرة الباعة الجائلين.