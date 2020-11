فيديو.. كندة علوش توجه رسالة للتوعية بأمراض القلب

View this post on Instagram

مرض القلب هو السبب الأول للوفاة حول العالم، استشر طبيبك إذا واجهت أياً من هذه العوارض الكشف المبكر لأمراض القلب يحميك من الموت المفاجئ صحتك من صحة قلبك #yourheartyourhealth #HeartDay #WorldHeartDay #HeartDisease #HeartDiseaseAwareness #CoronaryArteryDisease #صحتك_من_صحة_قلبك #يوم_القلب #يوم_القلب_العالمي #مرض_القلب #توعية_لأمراض_القلب