فيديو.. كندة علوش توجه رسالة للتوعية بأمراض القلب

نشرت الفنانة كندة علوش عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو للتوعية بأمراض القلب والكشف المبكر عنها.

وقالت "كندة" خلال مقطع الفيديو، أهم الأعراض التي تكون مؤشر لأمراض القلب، وضرورة الكشف المبكر عنها، وعلقت "كندة": "مرض القلب هو السبب الأول للوفاة حول العالم، استشر طبيبك إذا واجهت أياً من هذه العوارض، الكشف المبكر لأمراض القلب يحميك من الموت المفاجئ، صحتك من صحة قلبك".

وعلى جانب آخر، كانت الفنانة كندة علوش، أعربت عن سعادتها بمستوى الأفلام المعروضة في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وقالت "كندة" لـ"الوطن"، إن مهرجان الجونة أعادها مرة أخرى لفترة دراسة السينما، إذ كانت تخرج من فيلم إلى مشاهدة فيلم آخر.

وكانت الفنانة كندة علوش، عضو لجنة التحكيم في مهرجان الجونة السينمائي، قد قالت إنها شاركت في وقت سابق في لجان تحكيم بأكثر من مهرجان، مشيرةً إلى أنها تجد أن هذا الأمر ممتع لها جدًا.

وأضافت "علوش"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة عن مهرجان الجونة، الجمعة، على قناة "ON" الفضائية، أنها تستمع بمشاهدة الأفلام القصيرة، ويوجد بها مهمة صعبة لإيصال الرسالة في وقت قصير ومكثف، ويجب على الشخص أن يكون دقيقا جدا، ويعبر عن رسالته.

وتابعت الفنانة: "استمتع بالأفلام القصيرة التي تعرض ثقافات ودول أخرى، وأفكار مفكرين آخرين".

وعن عودتها إلى العمل في الفن مرة أخرى، بعد ابتعادها بسبب زواجها من الفنان عمرو يوسف، وإنجاب ابنتها "حياة"، قالت: "راجعة بس بالعقل، وعمري ما هاجي على الأولوية الأولى في حياتي وهي (حياة) وبيتي و(عمرو)، وأحاول عمل توازن، وأحافظ عليه".