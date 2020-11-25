كندة علوش: نمر بوقت صعب.. اهتموا بأطفالكم ودلعوهم

وجهت الفنانة كندة علوش عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص بـ"تويتر"، مؤكدة أن تداعيات فيروس كورونا حول العالم تؤكد أن جميعنا نمر بوقت صعب وبالأخص على الأطفال.

وقالت "كندة" في تغريدتها: "الوقت اللي عم نمر فيه صعب جداً، بس هو أكيد أكثر صعوبة على الأطفال، اللي تغير كل شكل حياتهم وصار مفروض عليهم البقاء بالبيت وعدم ممارسة نشاطاتهم، أو اللعب مع أقرانهم، أو الذهاب للمدرسة، للأطفال قدرة رهيبة على التأقلم بس مالازم نظلمهم معنا، اهتمو بأطفالكم دلعوهم تحملوهم ولاتحملوهم فوق طاقتهم".

وأضافت "كندة"، قائلة: "بسبب الضغوط الاقتصادية والنفسية اللي عم يمر فيها معظم الناس بكل العالم وببلادنا عم تزداد حالات العنف الأسرى ضد الأطفال.. الأطفال ضحايا عم يعيشوا ظرف صعب مثل اللي يمروا فيه أهاليهم وأصعب، مش ذنبهم يستحملوا سوء معاملة أو ضغط أو عنف، احتضنونهم واستمعوا لهم واستحملوهم ولاتحملوهم فوق طاقتهم".

ومنتصف الشهر الجاري، نشرت الفنانة كندة علوش عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو للتوعية بأمراض القلب والكشف المبكر عنها، وقالت "كندة" خلال مقطع الفيديو، أهم الأعراض التي تكون مؤشرًا لأمراض القلب، وضرورة الكشف المبكر عنها، وعلقت: "مرض القلب هو السبب الأول للوفاة حول العالم، استشر طبيبك إذا واجهت أياً من هذه العوارض، الكشف المبكر لأمراض القلب يحميك من الموت المفاجئ، صحتك من صحة قلبك".

وعلى جانب آخر، كانت الفنانة كندة علوش، أعربت عن سعادتها بمستوى الأفلام المعروضة في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وقالت لـ"الوطن"، إن مهرجان الجونة أعادها مرة أخرى لفترة دراسة السينما، إذ كانت تخرج من فيلم إلى مشاهدة فيلم آخر، وكانت الفنانة كندة علوش، عضو لجنة التحكيم في مهرجان الجونة السينمائي، قد قالت إنها شاركت في وقت سابق في لجان تحكيم بأكثر من مهرجان، مشيرةً إلى أنها تجد أن هذا الأمر ممتع لها جدًا.