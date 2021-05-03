شرطة دبي تُطارد مدمني «البث المباشر» أثناء القيادة: أمنكم سعادتنا

سجلت شرطة دبي، مخالفة مرورية، على أحد السائقين أثناء قيادته السيارة، كرسالة توعية لأفراد المجتمع، بضرورة الانتباه أثناء القيادة، وذلك بعدما ظهر السائق ببث مباشر مع متابعيه عبر «الانستجرام»، وقيامه بالرد على ملاحظاتهم واستفسارتهم.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من بث مباشر، نشره أحد السائقين في الإمارات العربية المتحدة، أثناء قيامه بالتصوير أثناء القيادة والرد على استفسارات متابعيه عبر الانستجرام، لتعلق الإدارة العامة للمرور على الفيديو، مسجله إياها مخالفة.

حيث علقت شرطة «دبي» على فيديو السائق قائلة: «تم تحرير مخالفة بسبب استخدام الهاتف أثناء القيادة.. أمنكم سعادتنا».

وكانت صحيفة «البيان» الإماراتية ، قد ذكرت على لسان العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، عن إدخال جهاز رادار جديد في الخدمة قادر على التعرف على حالة وسلوك السائقين على الطريق أثناء القيادة، وتم إخضاعه لتجارب عدة ودقيقة إلى أن أثبت جدارته في عملية الرصد، موضحاً أن الرادار يعتبر من أحدث الأجهزة المصنعة في شرطة دبي بالتعاون مع إحدى الشركات، ويسهم في ضبط أمن الطريق، ويحد من ارتكاب المخالفات بأنواعها.

وأشار إلى أن الجهاز بإمكانه تصوير مقاطع فيديو يرصد فيها حالة وسلوك السائقين أثناء القيادة، حيث تم رصد مخالفات عدة قام بارتكابها عدد من السائقين كالانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهاتف، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وعدم الالتزام بربط حزام الأمان، والقيام بعملية الانحراف المفاجئ، وغير ذلك من المخالفات.