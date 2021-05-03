 وكيل الصحة بدمياط يتابع مع مستشفيات العزل «توافر الأكسجين»

عقد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعا مع وكيلى المديرية ومديرى مستشفيات العزل بالمحافظة وعدد من مديري الإدارات الفنية بديوان المديرية لمناقشة آليات تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى ومتابعة عمل اللجنة الفنية لخطة علاج المرضى ومع آلية متابعة الأكسجين فى الرعايات المركزة والأقسام الداخلية بالمستشفيات.

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وأصدر وكيل الوزارة تكليفاته لمديرى المستشفيات بمتابعة فرق متابعة الأكسجين المشكلة بالمستشفيات ومسئوليتها مع متابعة استهلاك الأكسجين على مدار الساعة ومتابعة تانكات الأكسجين وموافاة طوارئ المديرية دوريا وتكليف الإدارة الهندسية بمتابعة الصيانة الخاصة بشبكات الغازات بالمستشفيات.

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وكلف وكيل الوزارة إدارتى العلاج والرعاية الأساسية لمتابعة مرضى العزل المنزلي طبقا لتعليمات وزارة الصحة، حيث أشاد بالدور الذي يقدمه الفريق الطبى فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.

من جهتها، اتخذت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال إصدار عددًا من التوجيهات لإدارة أزمة كورونا ومنها:

1- شن حملات مكثفة على المطاعم والكافيتريات والمقاهي بكافة المناطق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

2 - رصد أي مخالفات للقرارات التي أصدرتها الدولة فى هذا الشأن.

3 - التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وتوقيع الغرامات الفورية وغلق المنشآت المخالفة فورًا.

4 - تكثيف الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية.

5 - فض أي تجمعات أو سرادقات.

6 - تكليف الوحدات المحلية بشن حملات بشكل دوري للارتقاء بمنظومة النظافة العامة بكافة المناطق، ومكافحة الحشرات.