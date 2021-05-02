غلق وتشميع 12 قهوة وورشة ومحل في دمياط لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ نفذت حملات تفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية بنطاق دمياط، ومراكز كفر البطيخ وكفر سعد وفارسكور والروضة وعزبة البرج، أسفرت عن تحرير 91 محضرا، لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيه.

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كما أسفرت تلك الحملات أيضا عن غلق وتشميع 4 مقاهٍ ومحلين بكفر البطيخ و4 ورش بدمياط، وآخرتين بفارسكور، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق.

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في سياق متصل، شددت محافظ دمياطك على استمرار تنفيذ تلك الجهود، وغلق المنتزهات كافة، وحظر أي فعاليات أو تجمعات خلال شم النسيم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

واتخذت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأصدرت عددا من التوجيهات الخاصة بإدارة أزمة كورونا، لمجابهة الموجة الثالثة للفيروس.

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