عبد الله جمعة يطلب من الزمالك تحسين دخله بـ7 ملايين سنويا

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، كواليس جديدة في التفاوض مع عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، بشأن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، خاصة أنه يتبقى في عقده عام ونصف مع الزمالك، حيث ينتهي بعد نهاية الموسم المقبل.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن عبدالله جمعة رحب بالفعل بالتجديد للزمالك والاستمرار مع الفريق، إلا أنه اشترط الحصول على 7 ملايين جنيه سنوياً للتوقيع على عقد جديد.

وأبلغ أحد المسؤولين فى لجنة الكرة، بأنه من اللاعبين الأقل دخلاً في النادي، حيث يرغب في التقدير المادي.

وأشار المصدر إلى أن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني للفريق انتقد اللاعب في الفترة الأخيرة بسبب زيادة وزنه رغم وضع برنامجا تدريبيا شاقا له، وتحذيره أكثر من مرة، إلا أن وزنه مازال زائدا وبالتالى خرج من التشكيل الأساسي فى بعض المباريات، وهو الأمر الذى أغضب اللاعب.

وكان حازم فتوح، وكيل اللاعبين قد أكد خلال تصريحاته التليفزيونية على أن عبدالله اتخذ قراره بالتفكير في عروض خليجية، وثلاثة أندية من دولة واحدة مهتمون بالتعاقد معه.

وأشار إلى أن عبد الله جمعة، لن يجدد للزمالك بنسبة 90%، وسيعقدون جلسة مع مسؤولي النادي خلال الفترة المقبلة لدراسة طريقة إتمام صفقة رحيله.

وأضاف: تفكير اللاعب في عدم التجديد للأبيض ليس بسبب طلبات مادية ولكن لرغبة اللاعب، ونادي الزمالك بالتأكيد لن يقف أمام ذلك، بعدما خدم الفريق وتالق معه بشكل واضح.

في الوقت الذي نفى فيه عبدالله جمعة، ما صرح به وكيل اللاعبين حازم فتوح، بصفته وكيله ورغبة اللاعب في عدم التجديد للقلعة البيضاء.

وقال عبد الله جمعة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام: ليس لديّ أي علاقة بهذا الشخص ولا يُمثلني، وليس له الحق في التحدث بالنيابة عني، أرجو تجري الدقة ووكيلي الوحيد معروف لدى الجميع.

يذكر أن، عبدالله جمعة تلقى عرضا من نادي بلجيكي لضمه قبل إغلاق القيد، لكن شروط إدارة الزمالك وضعف المقابل المادي أدى لعدم إتمام الصفقة، خلال فترة الانتقالات الأخيرة.