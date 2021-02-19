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محمود مسلم

اتهامات بالكذب وتشويه السمعة تلاحق عبد الله جمعة

كتب:

عبدالرحمن محمود
06:53 م | الجمعة 19 فبراير 2021
عبد الله جمعة

عبد الله جمعة

أعرب حازم فتوح، وكيل اللاعبين، عن حزنه على ما صدر من عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حول عدم ارتباط الأخير معه بأي علاقة عمل رسمية، حيث أكد «فتوح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن اللاعب يكذب، وكل المفاوضات التي تمت معه موثقة.

وقال «فتوح» إنه تفاجأ برد فعل اللاعب، خاصة أن عبدالله جمعة تحدث معه بعد ظهوره بالأمس في الإعلام وأشاد بالتصريحات التي أدلى بها تجاهه، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللاعب التي من شأنها أن تحفظ حقه، بعد تراجعه الغريب عن موقفه.

وأضاف وكيل اللاعبين: «سأبدا في التصعيد ضد اللاعب عن طريق تحرير محضر رسمي ضده كخطوة أولى، واللاعب تعمد تشويه سمعتي في مجال عملي وإلحاق بي الأضرار، وسأطالب النيابة بتفريغ المحادثات بيننا».

وشدد: «سوف أتقدم بشكوى ضد اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لإيقافه والحصول على تعويض مادي، خاصة وأن اللاعب أخبرني أنه ليس له وكيل وكل ذلك سوف يثبت في النيابة برسائل من اللاعب».

وكان عبدلله جمعة، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، كذب حازم فتوح، الذي ادعى أنه وكيل اللاعب وأنه يرغب في الرحيل عن نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، لعدم تجديد عقده إلى الآن.

حيث كتب «جمعة» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «ليس لي علاقة بهذا الشخص ولا يمثلني، وليس له الحق في التحدث بالنيابة عني، أرجو تحري الدقة، وكيلي الوحيد معروف للجميع».

وكان «فتوح» خرج في تصريحات وأكد أنه وكيل عبدالله جمعة خلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية أمس، وأن اللاعب قرر بشكل نهائي الرحيل إلى الخارج، وهناك 3 أندية من دولة واحدة ترغب في ضمه، وأن «جمعة» قرر عدم التجديد للزمالك والأمور المالية ليست المشكلة، لكنه يرغب في الرحيل إلى الخارج.

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