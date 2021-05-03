ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 153.4 مليون.. و11 حالة وافدة بالصين

وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا منذ ظهوره، في وسط الصين وتحديدا في مدينة «ووهان»، في أواخر 2019، إلى 153497250 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3216367 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 130812160حالة.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن 11 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»، أمس الأحد، جميعها وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها وحالات وفاة جديدة تتعلق بالفيروس، أمس الأحد.

وفي سياق متصل، تلقى أكثر من 14.55 مليون شخص في العاصمة الصينية «بكين» لقاحات مضادة للفيروس، حتى أمس الأول السبت، فيما قامت العاصمة الصينية باستخدام قرابة 25.03 مليون جرعة من لقاحات مضادة لـ«كورونا» حتى أمس الأول السبت.

وعلى مستوى الصين، تم استخدام ما يزيد على 270.4 مليون جرعة من اللقاحات حتى أمس الأول السبت.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 1834 حالة

وفي كوريا الجنوبية، قالت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، اليوم، إن البلاد سجلت 448 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 123728 حالة.

كما سجلت السلطات الكورية الجنوبية، حالة وفاة جديدة بـ«كورونا» ليصل إجمالي الوفيات إلى 1834 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، 45283 إصابة مؤكدة بـ«كورونا»، و667 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 32191342 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات، 573780 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في البرازيل إلى 407639 حالة

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 28935 إصابة جديدة بـ«كورونا» و1202 حالة وفاة، كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14.7 مليون حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 407639 حالة وفاة.

وفي الأرجنتين، قالت وزارة الصحة،إنها سجلت 11394 حالة إصابة بـ«كورونا» لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات، إلى 3005259 حالة.

وأضافت الوزارة الأرجنتينية، أنها رصدت، 156 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 64252 شخصا.

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، امس الأحد، 1093 إصابة جديدة بـ«كورونا» و65 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2348873، والوفيات إلى 217233 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي إصابات تونس إلى 311743 إصابة

وفي تونس، سجلت سلطات البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1009 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 60 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 311743 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات، 10868 حالة وفاة.

سلطنة عمان: استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية

أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا في سلطنة عمان، استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والسيارات، ابتداءً من الساعة الـ9 مساءً حتى الساعة الـ4 من صباح السبت المقبل في كافة محافظات السلطنة، ومنع الحركة للأفراد والسيارات ابتداءً من الساعة الـ7 مساءً حتى الساعة الـ4 صباحًا، بداية من مساء اليوم ذاته وحتى صباح 15 مايو الجاري. كما حظرت اللجنة، جميع الأنشطة التجارية طوال اليوم ابتداءً من السبت المقبل حتى 15 مايو الجاري.