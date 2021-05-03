«تحذير طبي» لمتلقي لقاح كورونا من تناول «الفسيخ»: «يسبب تفاقم الحساسية»

مع بدء احتفالات شم النسيم يستعد عدد من المواطنين لتناول «أكلات الموسم»، مثل الفسيخ والرنجة، والتي تعد من العادات المصرية القديمة، لكن فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يخشى البعض من تناول تلك الوجبات، حيث يتسأل من حصل على جرعة لقاحات الفيروس حول مدى إمكانية تناول «الفسيخ والملوحة».

وفى حديثهم لـ«الوطن»، يوضح عدد من الأطباء المتخصص مدى إمكانية تناول متلقي اللقاحات المطورة ضد «كوفيد 19» وجبات الفسيخ والرنجة في شم النسيم.

شاهين: قد تصيب بالحساسية

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب بجامعة الزقازيق، إن لقاحات كورونا تتسبب في حساسية ضعيفة وغير ملحوظة لدى متلقيها بعد التطعيم، وفي حالة تناول متلقي الجرعات المطورة ضد فيروس «كوفيد 19» لوجبات الفسيخ والرنجة؛ من الممكن أن تتفاقم الحساسية لديهم، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يبتعدوا عن تناولها؛ حرصًا على سلامتهم.

وأضاف «شاهين»، أنه لم يثبت حتى الآن ارتباط تناول وجبات الفسيخ والرنجة بحدوث مشكلات صحية مع متلقي اللقاحات المطورة ضد الفيروس المستجد، ولكن الابتعاد عنها يأتي من باب الحرص على سلامة الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاحات، خاصة وأنها ما زالت تحت البحث والدراسة.

نصائح طبية في حالة تناول الفسيخ والرنجة

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية، بكلية طب قصر العيني، أنه في حالة تناول وجبات الفسيخ والرنجة من قبل متلقي لقاحات فيروس «كوفيد 19»، فإن الإكثار من تناول البصل لرفع المناعة، لافتًا إلى أن ذلك ينطبق على غير المطعمين باللقاحات أيضًا.

وأشار «سلامة»، إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات والزحام في الأماكن العامة خلال الاحتفال بشم النسيم، لتجنب الإصابة بعدوى الفيروس، خاصة وأن أعداد المصابين في تزايد خلال الأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة، بسب التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.