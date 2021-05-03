عاجل.. تحذير من الصحة بشأن الـ10 أيام المقبلة: الأخطر في كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن مصر تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ما يعد مؤشرًا خطيرًا، مستنكرًا تهاون المواطنين في اتخاذ الاجراءات الاحترازية، قائلًا: «التباعد الاجتماعي اختفى، ولا يوجد التزام بالإجراءات الاحترازية».

وأضاف عبد الفتاح، خلال تصريحات تليفزيونية: «أن كافة المستشفيات مجهزة لاستقبال أعداد الإصابات بكورونا»، محذرًا من الأيام المقبلة العشر الأواخر من رمضان، والعزومات، وشراء مستلزمات العيد، قائلا «التباعد في هذا التوقيت حياة»، موضحًا أن الانتشار أسرع في الموجة الثالثة إلى حد ما عن الموجتين السابقتين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن أعراض الموجة الثالثة متشابهة للموجات الأولى والثانية، فالأعراض التنفسية هي الأوضح ثم الجهاز الهضمي مع وجود بعض الحالات التى تعاني من طفح جلدي، وهي مشابهة لأعراض الموجتين الأولى والثانية، كما أن المحافظات الأعلى في الإصابة هي القاهرة، والمنوفية، وأسوان، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر.

وأردف: «أنه يجرى التعامل مع زيادة الأعداد في هذه المحافظات»، مضيفا «أن السلالة الهندية المتحورة امتدت إلى 17 دولة، لكن حتى الآن لم نرصد دخولها مصر، وهناك قرارات سابقة بمنع دخول أي شخص لمصر دون وجود تحليل بي سي آر: «نحن نعيش أخطر 10 أيام في الوقت الحالي، خاصة الأواخر من رمضان وعلى الناس الاهتمام».

وتابع: «أن أكثر من 2 مليون مواطن سجلوا للحصول على تطعيم كورونا، ومع بداية هذا الأسبوع تم تسريع الوتيرة، حيث تستهدف الوزارة تطعيم 200 ألف في اليوم، مشيرًا إلى أن التطعيم سيصل بكميات كبيرة الفترة المقبلة.