فرق «الصحة» تواصل توعية مواطني أسيوط بالوقاية من فيروس كورونا

تواصل فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة حملاتها، اليوم، بمراكز ومدن محافظة أسيوط، للتوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية، بما يسهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس، في إطار حرص الدولة على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

الفرق قدمت التوعية الصحية لأكثر من 15 ألف مواطن بالمحافظة خلال يومين

ومن جانبه قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الفرق قدمت التوعية الصحية لأكثر من 15 ألف مواطن بالمحافظة خلال اليومين الماضيين.

نشر 50 فريقا للتواصل المجتمعي فى 5 مراكز وحي

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم نشر ما يقرب من 50 فريقا للتواصل المجتمعي بمراكز «أبوتيج وصدفا وأسيوط وحي شرق وغرب»، وتستكمل الحملات اليوم بمركز القوصية وباقي المراكز تباعا، حيث تم المرور على مواقف السيارات والميادين العامة والشوارع والكنائس والمساجد، كما تم المرور على المقاهي والمحال التجارية والأسواق لتوعية المواطنين المترددين على تلك الأماكن بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتًا إلى أنه تم توزيع مستلزمات وقائية «كمامات - مطهرات» على المواطنين، ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة»، بما ساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين والحد من الإصابات والوفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، كما تم المرور أيضًا على مراكز تلقي اللقاحات بالمحافظة، لتوعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاح بما يعود بالنفع على الصحة العامة للمجتمع، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم 22 ألفًا و376 من المواطنين ضمن الفئات المستحقة بلقاح فيروس كورونا بمحافظة أسيوط حتى الآن.

كانت محافظة أسيوط استقبلت، أمس، وفدا من وزارة الصحة بقيادة الدكتورة إيمان عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية للإعلام والدكتورة علا حجازي مدير عام الإدارة العامة للإعلام بوزارة الصحة، وفرق التواصل المجتمعي التطوعية، واستهدفت المنشآت العامة والمواقف والمساجد والكنائس وجميع دور العبادة والساحات الشعبية أمام المساجد والميادين والأسواق، للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وكيفية حجز اللقاح من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية «للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا»، أو الاتصال على الخط الساخن 1535، في إطار جهود وزارة الصحة لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظات، حيث تم المرور على عدد من القرى التابعة لمراكز المحافظة، بالتنسيق مع عمد ومشايخ القرى لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أهمها ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتغذية الصحية والتوجه فورًا إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا. ووجه المحافظ الشكر لوزيرة الصحة وفرق التواصل المجتمعي والقائمين عليها، معلنًا تقديمه كل سبل الدعم لتسهيل مهمتهم بالقرى والنجوع وتحقيق أقصى استفادة من المبادرة في توعية المواطنين.

كانت محافظ أسيوط أعلنت تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم «2135603/ 088» الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة «2135858/ 088» أو رسائل الواتس آب «01000623873»، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط «01060603745».