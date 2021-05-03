إصابة 3 أشخاص إثر اشتعال النيران بمنزل فى سوهاج

أصيب 3 أشخاص بحروق بأماكن متفرقة بالجسم إثر اشتعال النار بمنزل مكون من طابق واحد بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج، بسبب ماس كهربائي، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق واخماده.

وتم نقل المصابين لمستشفي أخميم المركزي للعلاج، وبعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم، تم التصريح لاثنين منهم بالخروج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بدائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ملك «هلال. ت. ا» 41 سنه عامل، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماد النيران.

وتبين إصابة مالك المنزل وشقيقه 25 سنه عامل، زوجة الثاني «جمالات. ع. م» 26 سنه ربة منزل بحروق متفرقة بالجسم بنسبة تتراوح من 10 : 25 % أثناء مشاركتهم في إخماد النيران.

تم نقل المصابين لمستشفي أخميم المركزي، وأجريت لهم الإسعافات اللازمة وغادروها عدا الأول، بسؤال المذكورين رجحوا أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائي.