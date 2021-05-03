الداخلية عن تحطيم «استقبال المبرة»: نجل مريض أصيب بهياج لوفاة والده

توصلت وزارة الداخلية، إلى حقيقة ما تمّ تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن تعدي أسرة أحد المرضى على العاملين بإحدى المستشفيات بالغربية، حيث تبين من خلال الفحص أنَّه تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية أمس، من «محامي فرع نقابة الأطباء بالغربية» بتضرره من «سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة» لإحداثه تلفيات بمستشفى «المبرة» بالمحلة عبارة عن «كسر زجاج باب الاستقبال بالمستشفى، كسر 6 ترمومتر، إتلاف جهاز لقياس ضغط الدم».

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استدعاء المشكو في حقه، وبسؤاله قرر أنَّه توجه بوالده المريض فجر أمس، لتلقي العلاج بالمستشفى، وتمّ ترك والده بالاستقبال حتى أنَّه توفى دون إسعافه، فحدثت له حالة هياج، واصطحب الجثمان وانصرف، متهمًا إدارة المستشفى بالإهمال في علاج والده.

وباستكمال الفحص، تبين ورود بلاغ أمس لقسم شرطة أول المحلة من إدارة شرطة النجدة من موظف أمن إداري بوجود شخص في حالة هياج داخل المستشفى إثر وفاة والده، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتمّ التقابل مع موظف الأمن الإداري بالمستشفى، والذي قرر بانصراف الشخص المشار إليه عقب اصطحابه لجثمان والده من المستشفى، وأكّد عدم وجود تلفيات بالمستشفى، وتمّ تحرير محضر بالواقعة.

ومراعاة لوفاة والد السائق، تمّ صرف المشكو في حقه، وأخذ التعهد اللازم عليه بالحضور صباح باكر لعرضه على النيابة العامة.