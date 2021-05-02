عاجل.. وفاة استشاري حميات متأثرا بإصابته بكورونا في مستشفى العزل بدمياط

توفي الدكتور ربيع فهمي زهران، استشاري الحميات والباطنة بمستشفى حميات دمياط، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا؛ إذ كان يخضع للعلاج بمستشفى الحميات المخصصة لعزل حالات كورونا.

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وأدى زملاء الدكتور ربيع زهران، صلاة الجنازة عليه بمستشفى الحميات بعد تغسيله، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ولم يكن الراحل آخر الأطباء من أبناء دمياط ممن توفوا متأثرين بإصاباتهم بالفيروس اللعين؛ إذ توفي الدكتور محمد رضا وردة، استشاري الجراحة العامة والأورام والمناظير، زميل الكلية الملكية للجراحين بلندن، زميل الجمعية الدولية لجراحين المناظير، قبل أيام، ونعت نقابة أطباء دمياط الطبيبين

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وفي وقت سابق، قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنهم يعملون بالتنسيق مع الممرضين والمساعدين لخدمة المريض المصري، موضحًا أنه يتحدث باسم النقابة، ولا يمكنه التحدث باسم الأخرى التابعة للممرضين، مشيرًا إلى أن الأعداد أكبر من ذلك، لكن هذه الحالات التي سجلتها النقابة.

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وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن الفريق الطبي يدفع ثمن غالِ من أجل الحفاظ على أرواح المصريين، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، موضحًا أن التطعيم ليس كاف لمنع الإصابة بالفريوس؛ فبعض الأشخاص المطعمين أصيبوا، مشددًا على ضرورة توفير المستلزمات الطبية في كل المستشفيات، لأن فقد أي شخص يعد خسارة كنز في وقت يحارب الجميع فيه الفيروس.

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