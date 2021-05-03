مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20: خيانة بين رجال سيف الخديوي

مشاعر بالظلم وإحساس بالخيانة سيطرت على غزل وسيف الخديوي خلال أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20، بعد وصول غزل إلى سجن النساء لتنفيذ قرار قضائي ضدها بالحكم 7 سنوات بعد تدبير مكيدة لها من قبل طليقها عابد تيمور، وشعور الخديوي بأنّ هناك سببًا حال دون وصوله إلى المحكمة قبل النطق بالحكم لتبرئة غزل.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20.. تبدل الحال للأسوأ

في أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20 دخلت غزل إلى السجن، وبدأت التعرف على السيدات الموجودات معها في السجن، ومنهن أكبر سجينة في العنبر والتي تؤدي دورها الفنانة ماجدة منير، وواجهن غزل إحساسًا بالظلم والقهر مما حدث لها.

وفي الوقت ذاته، شعر سيف الخديوي بأنّ هناك خيانة في محيطه حالت دون وصوله إلى المحكمة في الوقت المناسب ومعه حارس عابد تيمور، الذي دس كيس الهيروين في حقيبة غزل بسبب حادث في الطريق تسبب في زحام مروري، وكشف مينا للخديوي أنّه يشك في أحد رجالهما وهو حمزة الذي تمسك بقيادة السيارة في يوم النطق بالحكم واختار طريقًا بديلًا زاعما أنّه لن يكون به زحام.

وكشفت الأحداث عن أنّ رفعت الدهبي دفع مبلغا ماليا لحمزة رجل الخديوي، من أجل منعه من الوصول للمحكمة بصحبة إبراهيم حارس عابد تيمور الذي اختفى بعد ذلك.

وعندما جاء وقت الزيارة فوجئت غزل بأنّ قدرية طليقة سيف الخديوي تقف أمامها في السجن وجاءت لزيارتها عكس المتوقع.