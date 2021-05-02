مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20.. كيف سينقذ الخديوي غزل من السجن؟

مفاجآت كثيرة تنتظر جمهور مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20، لمعرفة مصير غزل بعد صدور حكم ضدها بالحبس 7 سنوات، إثر تلفيق طليقها عابد تيمور القضية لها من خلال وضع كيس هيروين في حقيبتها من خلال حارسه الشخصي إبراهيم، أثناء تواجدهم بمكتب المأذون.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20 الجميع في ورطة

ويترقب الجمهور ماذا سيفعل سيف الخديوي بعد وصوله لقاعة المحكمة بعد نطق الحكم ضد غزل وسجنها المشدد، وفشل محاولة إنقاذه لها بعد اصطحابه حارس عابد تيمور لإجباره على الاعتراف بالحقيقة لتبرأة غزل، ولكن زحمة المواصلات والطرق حالت دون ذلك.

مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، وخالد سرحان، ودينا فؤاد، ومحمود ياسين، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وفتوح أحمد، ومحمود حافظ، وأحمد الرافعي، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وفي مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19 والذي يعرض على شاشة cbc، اكتشف مالك شقيق سيف الخديوي أن الفتاة التي يحبها هي شقيقة الضابط محمود الرحاوي الذي يطارد شقيقه وألقى القبض على غزل.

ومن المقرر أن تظهر قدرية طليقة سيف الخديوي خلال الحلقات القادمة بعد اتفاقها مع رفعت الدهبي على الانتقام من غزل، وذلك بعد فشل محاولتها الأولى وإصابة مفاتن بدلًا منها.