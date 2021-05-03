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محمود مسلم

«التعاون الإسلامي» تستنكر الهجمات الحوثية على السعودية

كتب:

وكالات
10:29 ص | الإثنين 03 مايو 2021
منظمة التعاون الإسلامى

منظمة التعاون الإسلامى

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم، الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، والتي تعد «جرائم حرب»، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وشدد العثيمين، على إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولات العدائية الحوثية الفاشلة بإطلاق صاروخين باليستيين وطائرات مسيرة «مفخخة» بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، والتي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وجدد تأكيده على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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